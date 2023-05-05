В Нижнем Новгороде бизнесмен застрелил друга из-за интимного видео

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде судят предпринимателя, убившего друга из-за интимного видео, которым тот его якобы шантажировал. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на программу «Кстати».

Преступление было совершено в конце декабря в Нижегородском районе. Бизнесмен Рустам Ш. пришел в квартиру, где находился Алик Х. и, не говоря ни слова, трижды выстрелил в голову. Все это было при свидетелях – в квартире также находился друг погибшего и их знакомая. Подозреваемого задержали той же ночью, он не стал отрицать свою причастность к преступлению.

Обвиняемый Рустам был другом убитого, но потом между ними произошел конфликт. Алик якобы шантажировал товарища неким интимным видео.

- Говорят, что якобы есть какое-то интимное видео, где мужчины и женщины… Якобы что он (Алик – прим.) был заодно с людьми, которые сняли это видео, - говорит сестра погибшего.

По неподтвержденным данным, погибший в течение года якобы шантажировал Рустама этим видео, за что тот грозился его убить, и в результате сделал это. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.