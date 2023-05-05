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НовостиВ мире5 мая 2023 15:04

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру

По его мнению, в этом конфликте не может быть победителей
Сергей ЧИКОВ
Орбан напомнил, что часть Украины является венгерской землей

Орбан напомнил, что часть Украины является венгерской землей

Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что часть территории современной Украины раньше была венгерской землей.

“На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. <...> мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира”, – сказал политик в эфире Kossuth Radio

Напомним, по мнению Орбана, несмотря на высокие ставки, в конфликте на Украине будут только проигравшие. Каждый день затягивания конфликта способствует только усугублению ситуации.

Также Орбан рассказал, что в этом кризисе есть и выгодополучатели. По его словам, в украинском конфликте заинтересованы производители оружия, получающие рекордную прибыль, а также Джордж Сорос.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что этот конфликт уже давно бы закончился, если бы не прямое участие Западных союзников Киева в конфликте.