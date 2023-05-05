Информация о сближении беспилотника с пассажирским самолетом при посадке в Шереметьево не подтвердилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о сближении дрона с пассажирским самолетом при посадке в аэропорту Шереметьево не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», – рассказали журналистам в авиакомпании.

В пятницу, 5 мая, в Telegram появилась информация о попытке беспилотника атаковать самолет Airbus A320 во время посадки в Шереметьево. Сообщалось, что лайнер летел рейсом Самара – Москва. Один из пассажиров якобы заметил приближение БПЛА, который целился в борт самолета. Беспилотник сменил курс, когда до столкновения с судном оставалось несколько десятков метров, рассказал пассажир.

Напомним, в Москве запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Запрет не касается только тех дронов, которые необходимы для государственных нужд. Также власти Москвы решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников.