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НовостиОбщество5 мая 2023 15:11

Информация о сближении беспилотника с пассажирским самолетом при посадке в Шереметьево не подтвердилась

Вероятно, это был оптический обман или пассажиру просто померещилось, предположили в авиакомпании
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Информация о сближении беспилотника с пассажирским самолетом при посадке в Шереметьево не подтвердилась

Информация о сближении беспилотника с пассажирским самолетом при посадке в Шереметьево не подтвердилась

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о сближении дрона с пассажирским самолетом при посадке в аэропорту Шереметьево не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», – рассказали журналистам в авиакомпании.

В пятницу, 5 мая, в Telegram появилась информация о попытке беспилотника атаковать самолет Airbus A320 во время посадки в Шереметьево. Сообщалось, что лайнер летел рейсом Самара – Москва. Один из пассажиров якобы заметил приближение БПЛА, который целился в борт самолета. Беспилотник сменил курс, когда до столкновения с судном оставалось несколько десятков метров, рассказал пассажир.

Напомним, в Москве запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Запрет не касается только тех дронов, которые необходимы для государственных нужд. Также власти Москвы решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников.