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НовостиВ мире5 мая 2023 15:30

Минобороны РФ: США вербовали украинцев со знаниями и опытом в области химоружия

Ранее в Минобороны сообщали, что США занимались на Украине изучением переноса патогенов перелетными птицами
Сергей ЧИКОВ
США вербовали специалистов в области оружия массового поражения на Украине

США вербовали специалистов в области оружия массового поражения на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США вербовало украинских специалистов с опытом в области оружия массового поражения.

“Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения”, – заявил генерал ВС России на брифинге.

Ранее в Минобороны сообщали, что США реализуют на территории Украины проект по изучению возможности переноса патогенов между Украиной и Россией перелетными птицами.

Согласно документам Минобороны, Вашингтон планировал вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Сайт KP.RU также рассказал о жутких опытах на тысячах солдат ВСУ и о создании «генетически направленных» вирусов в биолабораториях на Украине, доклад о которых будет в скором времени направлен во все страны мира.