Совет ЕС окончательно утвердил финансирование закупок боеприпасов для Украины на один миллиард евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза окончательно утвердил выделение одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму один миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь будет направлена на снабжение Вооруженных сил Украины артиллерийскими боеприапсами калибра 155-мм и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС», – сказано на сайте Совета Евросоюза.

Уточняется, что средства пойдут на совместные закупки снарядов и ракет у компаний из ЕС и Норвегии.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Норвегия и 17 стран-членов ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для последующих поставок Киеву, а также восстановления собственных запасов. Документ предусматривает двухлетний ускоренный план заказов 155- миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а также долгосрочный семилетний план закупок, но уже более широкой номенклатуры боеприпасов.