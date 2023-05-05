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НовостиЭкономика5 мая 2023 15:51

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал договор с «Газпромом» гарантом энергобезопасности страны

Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал договор с «Газпромом» гарантом энергобезопасности страны

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал договор с «Газпромом» гарантом энергобезопасности страны

Фото: REUTERS

Договор Венгрии с российскими холдингом «Газпром» обеспечивает энергетическую безопасности страны, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Могу сказать, что это хороший договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение с этим договором будет обеспечено», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2023 Венгрия и «Газпром» продлили договор о дополнительных поставках газа в республику. Глава МИД Венгрии тогда уточнил, дополнительные поставки газа будут осуществляться главным образом через трубопровод «Турецкий поток».

Напомним, в октябре прошлого года Венгрия пришла к соглашению с «Газпромом» о дополнительных поставках газа и отсрочке платежей.