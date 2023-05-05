Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение оружием и техникой войск в зоне спецоперации

Шойгу поручил взять на особый контроль своевременное обеспечение войск в зоне СВО Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему заместителю по материально-техническому обеспечению Алексею Кузьменкову взять на особый контроль непрерывное снабжение оружием и техникой российские войска в зоне спецоперации.

“Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой”, – сообщили в Минобороны.

Также Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения для специальной военной операции на Украине, отправляемые из Южного военного округа в зону СВО, и посетил штаб объединенной группировки войск, где заслушал доклады своих заместителей и командующих группировками войск в зоне украинского конфликта.

Напомним, в начале апреля Сергей Шойгу заявил, что Россия многократно увеличит выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения нужд армии в зоне действия специальной военной операции, а также проработает вопросы улучшения логистики своих войск в зоне конфликта на Украине.