Минфин США продлил разрешение на сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило генеральную лицензию, продлевающую срок разрешения на сделки с подсанкционными российскими банками по энергоносителям.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, разрешение распространяется на транзакции, касающиеся добычи, переработки и транспортировки нефти, газа, угля и древесины. Кроме того, разрешены сделки по продуктам сельского хозяйства, используемым для изготовления биотоплива и ресурсам для атомной энергетики.

Уточняется, что генеральная лицензия продлевает разрешение на транзакции с такими российскими банками, как «Внешэкономбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк» и «Росбанк», а также их дочерними структурами.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Минфин США разрешил проводить транзакции в интересах функционирования российских дипломатических и консульских миссий.