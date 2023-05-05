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НовостиПолитика5 мая 2023 16:32

Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о скоплении техники и наемников ВСУ в регионе

Иностранные наемники размещаются в жилых домах, перекапывают города и поселки, рассказал руководитель временной администрации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ стянули личный состав, наемников и технику в Харьковской области

ВСУ стянули личный состав, наемников и технику в Харьковской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины стянули личный состав, наемников и технику в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Мы знаем о скоплении личного состава и техники в направлении Харьковской области. До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран. Размещаются в жилых домах, перекапывают города и поселки», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Ганчева, украинская сторона принудительно эвакуирует мирное население Харьковской области. Глава ВГА уточнил, что в настоящее время российские войска держат под контролем около 20 населенных пунктов региона, жителям которых сотрудники администрации регулярно передают гуманитарную помощь.

Напомним, ранее Ганчев рассказал о насильном выселении жителей Купянска для нужд ВСУ.