Global Times: Украина перешла красную линию после атаки беспилотников на Кремль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Украины перешли негласную красную линию, совершив атаку беспилотников на Кремль. К такому выводу пришло издание Global Times.

«На этот раз предполагаемое нападение перешло негласную красную черту, установленную обеими сторонами», — приводит издание слова младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.

По мнению Global Times, атака беспилотников на Кремль приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

В свою очередь, китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин считает, что теперь Россия предпримет контрмеры, что приведет к большим потерям Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на 3 мая над Кремлем средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины. В момент атаки дронов президента России Владимира Путина не было в кремлевской резиденции.

В Кремле отметили, что данная диверсия является спланированной террористической акцией и покушением на главу государства, добавив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.