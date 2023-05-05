Германский полковник Тиле рассказал о главном страхе Зеленского после атаки беспилотников на Кремль

Германский полковник Тиле заявил, что Зеленский боится потерять доверие Запада после атаки дронов на Кремль Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию главы российского государства Владимира Путина боится потерять доверие Запада, считает полковник армии ФРГ в отставке Ральф Тиле.

«Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за этим стоят украинцы», – заявил офицер в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Тиле высказал мнение, что власти США крайне обеспокоены действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины, поскольку они многое себе позволяют. При этом саму атаку на Кремль полковник назвал «уколом иголкой», отметил, что Киев еще не обладает необходимым вооружением и достаточно боеспособной армией.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. В Кремле назвали инцидент спланированной террористической акцией.