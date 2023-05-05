Глава МИД Турции намерен встретиться с Лавровым в Москве 10 мая 2023

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении отправится в среду, 10 мая, в Москву на встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым и участия в четырехсторонних переговорах по Сирии

«10 мая мы отправимся в Москву. Утром у меня будет возможность провести переговоры с Лавровым, а после этого мы примем участие в министерской встрече», – рассказал дипломат в интервью турецким журналистам.

Четырехсторонняя встреча пройдет при участии глава МИД России, Турции, Сирии и Ирана и будет посвящена урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля в Москве прошли четырехсторонние переговоры министров обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции. В ходе переговоров были обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений.