Сенатор Румынии Шошоакэ обсудила с послом РФ Кузьминым насильственную украинизацию румын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У сенатора из Румынии Дианы Шошоакэ и посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина состоялась беседа, в ходе которой румынский политик выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине. По мнению Шошоакэ, к румынам на Украине относятся враждебно из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации.

«Румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с Русской православной церковью», — говорится в сообщении партии S.O.S. Romania, которую представляет сенатор.

В свою очередь, по информации партии, Кузьмин заявил, что у России есть такие же опасения по поводу этнических русских на Украине и РФ проявляет заботу о них.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шошоакэ заявила, что Украина является «криминальным государством» и потребовала, чтобы Румыния пересмотрела свое отношение к стране из-за ее «террористического поведения».