Белорусские пограничники проверяют паспорта у въезжающих россиян на некоторых дорогах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Власти Белоруссии организовали контрольно-пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией, не меняя режим ее пересечения, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

«Ничего не изменилось. Все согласно соглашениям между Беларусью и Россией, которое позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в Беларусь, не получать белорусскую визу. Сейчас мы смотрим, кто, как въезжает в страну, в каком количестве», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Как объяснили в белорусском Госпогранкомитете, паспорта проверяют у въезжающих россиян в связи с ратификацией соглашения о взаимном признании виз. Сроки проведения такого мониторинга пока неизвестны. В ведомстве отметили, что граждане России могут предъявить как внутренний, так и заграничный паспорт, поскольку оба документа признаются Белоруссией согласно двусторонним договоренностям.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в республику.