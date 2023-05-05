Депутат Горячева призвала отменить список «запрещенных» профессий для женщин Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутата Госдумы Ксения Горячева призвала отменить список «запрещенных» профессий для женщин. Парламентарий отметила, что данный документ фактически является пережитком прошлого, технологический прогресс пошел далеко и теперь женщины могут трудиться наравне с мужчинами во всех сферах.

Машинный труд помогает россиянам во многих профессиях. Он минимизирует физическое участие, но при этом относится к категории высокооплачиваемых. Речь идет о нефтехимической, добывающей и металлургической отрасли. А вот женщины в нем задействованы быть не могут.

- В стране есть города, где большая часть рабочих мест находится именно на таких производствах, — говорит Горячева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Депутат отметила, что женщины даже не могут мечтать о данных сферах и работают в других местах, где зарплаты серьезно ниже. А затем, как следствие, ниже пенсии и социальные выплаты.

- Мы призываем отменить список запрещенных для женщин профессий, - говорит депутат.

Власти пока аргументируют отказ тяжелым физическим трудом.

По закону женщины не должны поднимать грузы свыше 15 кг, но санитарки и медсестры поднимают больных, которые гораздо тяжелее. При этом зарабатывают они куда меньше мужчин из «запретного списка».

По мнению депутата, отмена ограничений станет стимулом для женщин находить для себя подходящие варианты труда и получать достойную зарплату.