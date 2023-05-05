Минюст России признал иноагентами Георгия Албурова* и Марию Певчих* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов соратников блогера Алексея Навального* – Георгия Албурова** и Марию Певчих**.

Как сообщается на сайте ведомства, они были включены в список иноагентов в пятницу, 5 мая. Кроме того, в перечень попали певица Мария Максакова** и правозащитная организация «ПЕН-клуб»***, а также женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»*** и ООО «Тайга Инфо»***.

Помимо них список иноагентов пополнили военный эксперт Ян Матвеев**, политолог Иван Преображенский**, экономист Владимир Пастухов** и правозащитница Елена Агафонова**. Как объяснили в Минюсте РФ, они были признаны иноагентами за поддержку Украины.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов автора Bellingcat** болгарского журналиста Христо Грозева**. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и о проводимой ими политике, заявили в ведомстве.

*Признан в России экстремистом

**Включены в РФ в список физлиц-иноагентов

***Организации, признанные в России иноагентами