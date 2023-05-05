Экс-разведчик США Риттер предрек Украине скорое поражение в конфликте с Россией Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России сможет разгромить украинскую армию к концу лета или началу осени этого года, считает бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет. Я лично думаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета – началу осени», – заявил он на презентации своей книги о ядерной безопасности «Гонка разоружения» в Санкт-Петербурге.

Как писал сайт KP.RU, в России вышла книга бывшего офицера разведки в морской пехоте США Скотта Риттера. В конце 1980-х он находился в СССР, являясь инспектором по контролю договора о разоружении. О том, как американское правительство контролировало советские заводы по изготовлению ракет, Риттер написал в книге «Гонка разоружения», которую издала «Комсомольская правда».