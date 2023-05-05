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НовостиПолитика5 мая 2023 19:43

Пушилин заявил об улучшении российскими войсками позиций на трех направлениях в ДНР

Ситуация на поле боя прогнозируемо обострилась, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин заявил об улучшении российскими войсками позиций на трех направлениях в ДНР

Пушилин заявил об улучшении российскими войсками позиций на трех направлениях в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России улучшили свои позиции на трех направлениях в Донецкой народной республике – Марьинском, Авдеевском и Дзержинском, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Пока первый армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях», – написал он своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, ситуация на поле боя прогнозируемо обострилась «и вне, и внутри». Как отметил врио главы ДНР, дальнейшие действия будут зависеть от развития боевой обстановки, но Вооруженные силы Украины «300% ждут сюрпризы».

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 300 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР был уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.