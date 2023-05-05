Эксперт по деловой этике предупредила об ошибках, которые поджидают туристов в путешествиях Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправляясь на отдых, нужно учитывать массу деталей, в том числе, обычаи чужой страны. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова назвала самые распространенные ошибки, из-за которых могут быть серьезные проблемы.

В мусульманской стране нужно забыть о мини-юбках, открытых нарядах, лосинах. Одежда очень важна и может обидеть чувства местного населения.

Нельзя мусорить, плеваться, толкаться. Если кого-то задели, стоит извиниться.

- По правилам этикета, в такой ситуации попросить прощения должны оба, - говорит «Абзацу» эксперт.

Важно помнить, что за границей турист представляет свою страну, и по нему будут составлять общий портрет России.

Эти правила подходят не только для заграничных вояжей, но и для путешествий внутри страны. В каждом регионе есть свои особенности, так что не лишним будет их узнать.

В самолете нужно помогать людям маленького роста с ручной кладью. А сидящий у окна человек имеет полной право извиниться и попросить пропустить его выйти.

- А вот патчей, масок и косметических процедур на борту быть не должно, это невежество. В туалете можно использовать крем для лица при острой необходимости, - отметила она.

Заходя в лифт, нужно поздороваться. А вот разговоры не приветствуются, если что-то экстренное, то можно сказать тихонько.

- Когда люди в полный голос при посторонних что-то обсуждают, это очень грубо, - заключила Холгова.