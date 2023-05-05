Минобороны России назвало размер зарплат контрактников, участвующих в спецоперации на Украине

B Минобороны рассказали, сколько получают контрактники, служащие в различных должностях Фото: REUTERS

Министерство обороны России раскрыло данные о зарплатах военнослужащих-контрактников, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет – от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно – 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также в Минобороны рассказали, сколько получают контрактники, служащие в различных должностях. Так, минимальная зарплата заместителя командира взвод – командира отделения составляет 242 тысячи рублей, командир отделения – 232 тысячи рублей в месяц. Инструктор штаба в зоне СВО получает от 226 тысяч рублей в месяц, начальник радиостанции командно-штабной машины – от 226 тысяч рублей, старший сапер – от 216 тысяч рублей.

Зарплата гранатометчиков, водителей, поваров и пулеметчиков, служащих по контракту в зоне спецоперации, составляет от 211 тысяч рублей, старшего телефониста –от 219 тысяч, а стрелка – от 204 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство обороны РФ выпустило новый ролик, который призывает жителей страны записаться на службу по контракту в российской армии. В оборонном ведомстве отметили, что сейчас России как никогда нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и «проползти, и прыгнуть, и пробежать, а, главное, за нее побеждать».