Врач Кондрахин предупредил, что отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что отеки ног могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Это сердечная недостаточность или варикозное расширение вен.

Если есть проблемы с венами нижних конечностей, то кровь плохо циркулирует и застаивается. В такое случае, плазма выходит из русла и пропитывает соседние ткани, это дает отеки.

Если есть проблемы с сердцем, то они тоже связаны с кровеносной системой.

- Тогда отек возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь, - сказал Москве 24 врач.

Некоторые лекарства тоже дают отеки ног.

Ранее, врач-кардиолог, к. м. н., член Asute Cardiovascular Care Association Денис Соколов в беседе с РИАМО рассказал, что при легочной гипертензии кровяное давление в легочных артериях повышается до критических значений. Это может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

А врач-терапевт Анна Калинина рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы выявить тромбоз на ранней стадии. Также стоит обратить внимание на отек конечностей и боль в груди, передает "360".