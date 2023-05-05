В сервисе по аренде самокатов отреагировали на фейковые QR-коды на устройствах Фото: Андрей АБРАМОВ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они стаи располагать фейковые QR-коды на электросамокатах. Его нужно отсканировать, чтобы взять устройство в прокат, но вместо этого попадаются на уловку обманщиков.

Пресс-служба сервиса проката Whoosh отреагировали на новости и сказали, что, скорее всего, речь идет о несанкционированном размещении рекламы. Такой вывод в компании делают, исходя из того, что наклейки были нанесены всего на 10-15 самокатов.

- Наклейки сразу удалили наклейки и передали информацию в службу информационной безопасности, — прокомментировали в службе проката «Ленте.Ru».

В компании напомнили, что аренда самокатов осуществляется только через официальное приложение, при его использовании нет риска перехода на сторонние ресурсы.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что делать, если произошло подставное ДТП. Если мошенники разыгрывают подобную схему, нужно срочно обратиться в ГИБДД, передает газета "Известия".

Российские учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали нейросеть для сортировки банковских транзакций и выявления сомнительных переводов. Нейросеть способна не только вычислить звонок, но и передать данные реальным сотрудникам банка, пишет RT.