Глава администрации Подольный: украинские диверсанты не пытались прорваться в Брянскую область

Власти Стародубского района опровергли информацию о попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские диверсанты не пытались прорваться в Брянскую область в пятницу 5 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Стародубского района, находящегося на границе с Украиной.

«Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно», - цитирует агентство руководителя района Александра Подольного.

Ранее информация о том, что несколько украинских диверсионных групп пыталась проникнуть на территорию Брянской области, появилась в сети.

Тем временем Минобороны России выявило за сутки четыре диверсионные группы ВСУ. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в понедельник, 1 мая, в Брянской области из-за срабатывания взрывчатки на железнодорожных путях с рельсов сошли несколько вагонов грузового состава. Все, что известно об этой диверсии и о подрыве опоры ЛЭП в Ленобласти, читайте здесь на KP.RU.