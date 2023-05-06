В Днепре прозвучала серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Днепре. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепр в ночь на 6 апреля. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В регионе с 00.45 объявлена воздушная тревога, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее сообщалось о взрывах в Шосткинском районе Сумской области. Украинские СМИ и паблики в социальных сетях сообщали о двух сериях взрывов в регионе.

Также сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая. В Одессе было зафиксировано не менее восьми взрывов, по данным украинских изданий.

Тем временем российские правоохранительные органы задержали пятерых участников террористической организации, которые планировали провести 9 мая фейковую акцию для осложнения работы систем ПВО. Суть провокации заключалась в том, чтобы организовать массовый запуск в российских городах связок воздушных шаров с привязанными полосками фольги.

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