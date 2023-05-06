Минюст США ведет расследует предполагаемую помощь крипробиржи Binance россиянам в обходе санкций

В США начато расследование в отношении криптовалютной биржи из-за помощи россиянам в обходе санкций. Фото: REUTERS

В США начато расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Предполагается, что биржа оказывала помощь россиянам в обходе санкций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Блумберг.

Сообщается, что расследование, о котором не было объявлено официально, проводит Минюст США, а именно, отдел национальной безопасности министерства. В ходе расследования предполагается выяснить, нарушила ли биржа или кто-либо из ее представителей антироссийские санкции.

Напомним, страны Европейского Союза говорят о новом механизме санкций в отношении России. Он направлен на страны, которые, по мнению альянса, не прилагают достаточных усилий для того, чтобы помешать РФ обойти ограничения. Целью нового механизма станет удерживание стран от оказания помощи российской стороне и пресечение торговых каналов, которым потенциально может пользоваться Россия.

Ранее в Германии провели обыск на яхте россиянина, подозреваемого в обходе санкций. В обыске приняли участие более 30 следователей.

Также сообщалось, что в США раскрыли способ обойти России западные санкции.