Путин обсудил с Советом безопасности подготовку празднования Дня Победы

Путин обсудил с членами Совбеза празднование Дня Победы. Фото: REUTERS

Подготовка празднования Дня Победы обсуждалась на оперативном совещании президента России Владимира Путина с членами Совета Безопасности, которое прошло в пятницу 5 мая. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», - сказал пресс-секретарь президента.

Сообщается, что Путин участвовал в совещании дистанционно, в формате видеосвязи.

В совещании приняли участие Николай Патрушев, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

Ранее Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на атаку украинского беспилотника на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле.

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