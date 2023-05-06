В России создадут единый реестр воинского учета до конца 2023 год

Единый реестр воинского учета будет создан в России до конца 2023 года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Единый реестр воинского учета в России могут ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сказано в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов положении о реестре, предложенном Минцифры. Документ доступен здесь.

Сообщается, что реестр может быть создан и введен в эксплуатацию в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Формирование записей в реестре воинского учета и его дальнейшая эксплуатация будет обеспечена российским Минобороны с 1 января 2025 года.

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