На счетах Блиновской и её супруга арестованы сотни миллионов рублей

На счетах Елены Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов» Елены Блиновской и её супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что арестованы четыре принадлежащих Блиновской счета. Также арест наложен на два счета, открытых ее супругом. Счета были открыты в пяти различных московских банках в

Напомним, 41-летнюю блогершу, которую называют «матерью инфоцыган», обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей и отмывании денег.

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Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую задержали фактически на российско-белорусской границе, в Смоленской области, которая соседствует с Белоруссией. Что известно о приезде Блиновской в Белоруссию, читайте здесь на KP.RU.

В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Тем временем налоговики продолжают громить блогеров: вслед за Блиновской и Лерчеком пришли за скандальной Инстасамкой.