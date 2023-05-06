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НовостиПолитика6 мая 2023 2:56

Российские военные группировки «Центр» поразили более 170 целей за сутки

Было поражено более 150 районов сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Российские артиллеристы поразили более 170 целей за сутки.

Российские артиллеристы поразили более 170 целей за сутки.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные за сутки поразили более 170 целей. Речь идет о группировке «Центр», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра этой группы войск Александра Савчука.

Сообщается, что удары нанесены в том числе более чем по 150 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Тем временем реактивные установки HIMARS становятся малоэффективными на Украине из-за российских систем электронного подавления.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении. ВС России также сорвали переброску резервов украинской армии в Артемовск.

Кроме того, министерство обороны России в новой ежедневной сводке сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Су-25 в Херсонской области.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.