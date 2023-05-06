Российские военные группировки «Центр» поразили более 170 целей за сутки

Российские артиллеристы поразили более 170 целей за сутки. Фото: Александр КОЦ

Российские военные за сутки поразили более 170 целей. Речь идет о группировке «Центр», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра этой группы войск Александра Савчука.

Сообщается, что удары нанесены в том числе более чем по 150 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Тем временем реактивные установки HIMARS становятся малоэффективными на Украине из-за российских систем электронного подавления.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении. ВС России также сорвали переброску резервов украинской армии в Артемовск.

Кроме того, министерство обороны России в новой ежедневной сводке сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Су-25 в Херсонской области.

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