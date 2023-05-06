Американский журналист Хинкл восхитился роликом российского Минобороны о службе по контракту

В США признали, что российская армия выглядит более боеспособной, чем американская. Фото: Александр КОЦ

Американская армия выглядит слабой по сравнению с российской. К такому выводу пришли пользователи сети после просмотра видео российского Минобороны о службе по контракту.

«Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», - написал в Twitter американский журналист Джексон Хинкл, указав на то, что «русские придерживаются более традиционного подхода» к созданию образа своих вооруженных сил в то время как армия США «создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах».

С журналистом согласились пользователи сети.

«Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру», - пишут американцы в комментариях к посту Хинкла.

Напомним, министерство обороны России выпустило рекламный ролик, посвящённый службе в российской армии по контракту. Красочный и кинематографичный видеоряд под мощную музыку рассказывает о преимуществах контрактной воинской службы, и задаёт ряд вопросов, на которые каждый мужчина отвечает для себя с течением жизни.

Также российское минобороны выпустило видеоролик о службе по контракту со слоганом «Защити свое будущее и будущее своих детей!». В новом видео ведомство призывает российских мужчин сделать правильный выбор.

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