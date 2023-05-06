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НовостиПолитика6 мая 2023 5:12

Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области находятся в полной боеготовности

В регионе готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области находятся в полной боеготовности

Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области находятся в полной боеготовности

Фото: REUTERS

Российские войска в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», - член главного совета администрации региона, уточнив, что на данный момент в Запорожской области готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Напомним, в минувший четверг, 4 мая, Рогов заявил о скоплении украинских подразделений в Запорожской области, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются применять разведку боем. При этом, как отметил член главного совета администрации региона, российским войскам известно о планах украинской армии, а также о том, что одной из ее целей может стать город Токмак.