Рогов сообщил, что российские войска в Запорожской области находятся в полной боеготовности Фото: REUTERS

Российские войска в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», - член главного совета администрации региона, уточнив, что на данный момент в Запорожской области готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Напомним, в минувший четверг, 4 мая, Рогов заявил о скоплении украинских подразделений в Запорожской области, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются применять разведку боем. При этом, как отметил член главного совета администрации региона, российским войскам известно о планах украинской армии, а также о том, что одной из ее целей может стать город Токмак.