В США заявили о разрыве между Западом и Ватиканом из-за украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны потеряли поддержку католической церкви на фоне украинского конфликта. Такое мнение высказал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в своей статье для Atlantic.

В публикации отмечается, что после начала украинского конфликта папа Римский Франциск занял позицию, которая противоположна воинственно настроенным политикам западных стран, и теперь выступает за прекращение огня, а также призывает к проведению мирных переговоров.

«В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», - отмечается в статье.

Как заявляет Аллен-младший, таким образом конфликт на Украине показал, насколько мощно усилился разрыв между Западом и Ватиканом.

Напомним, ранее папа римский Франциск раскритиковал западный мир, заявив, что западные страны пошли по ложному пути и стали большим кладбищем человечества. Незадолго до этого он возмутился тем, как Евросоюз принимает беженцев, заявив, что украинцам открыты все двери, в то время как беженцев, прибывших из Африки и Азии, могут вообще не пустить в ЕС.