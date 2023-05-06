МИД Финляндии ответил на ноту России после нападения на консульство РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндии ответило на ноту, представленную российским внешнеполитическим ведомством после нападения на консульство России в городе Мариехамн на Аландских островах. Об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций МИД Финляндии Вилма Соррин.

«Сложилась практика, когда страна присылает ноту, мы отвечаем на неё. Мы также ответили России», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Соррин заявила, что финские власти серьезно относятся к данному инциденту, отметив, что все данные о произошедшем были переданы в правоохранительные органы. По ее словам, Министерство иностранных дел Финляндии, официальные лица Аландских островов и сотрудники правоохранительных органов региона постоянно обмениваются данным по этому происшествию.

Напомним, в минувшую среду, 3 мая, неизвестные бросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства. Как писал сайт KP.RU, в Министерстве иностранных дел произошедшие назвали вандализмом, отметив, что данные действия представляли угрозу жизни и здоровью сотрудников миссии.