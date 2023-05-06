Генконсульство Италии объяснило ограничения в выданных россиянам шенгенских визах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При оформлении шенгенской визы российским гражданам с небиометрическими паспортами в ней могут поставить отметку «минус Дания», которая подразумевает запрет на въезд в данную страну Европейского союза. Об этом сообщили на итальянском генконсульстве в Москве.

Как уточнили в генконсульстве, в ноябре прошлого года дипмиссия действительно «пару дней» не принимала небиометрические паспорта российских граждан «из-за недопонимания», но на данный момент небиометрические паспорта россиян принимаются.

«Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой "минус Дания", то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта», - приводит РИА Новости заявление представителя итальянского генконсульства в Москве.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, российским гражданам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года, отметив, что «визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов».