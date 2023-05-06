Евросоюз обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии полагают, что у Европейского союза должна быть возможность для введения ограничений на экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом введенных ранее антироссийских санкций. Об этом сообщает DPA.

Как передает издание, в пятницу, 5 мая, Еврокомиссия направила предложение по одиннадцатому пакету санкционных ограничений в отношении России, где в первую очередь говорится о создании возможности для введения ограничений на поставки из Европейского союза в третьи страны «в виде сдерживающего фактора».

Уточняется, что на следующем этапе Европейский союз может заблокировать экспорт определенной продукции. Как отмечается, в числе таких товаров могут быть товары, которые возможно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

По информации DPA, представители стран-членов Европейского союза обсудят данное предложение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в следующую среду, 10 мая. Сообщается, что новый пакет ограничения будет принят в мае этого года.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе думают о наказании для стран, которые помогают России обходить санкции. Отмечалось, что ЕС собирается разработать механизм, основной целью которого станет удерживание стран от оказания помощи Москве.