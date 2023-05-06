Один человек пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 6 мая, сообщил об обстреле города Шебекино, уточнив, что на данный момент пострадал один человек.

"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший … Вся дополнительная информация будет позже", - заявил глава региона в своем Telegram-канале, уточнив, что на данный момент на место выехали оперативные службы, а также глава округа Владимир Жданов.

Напомним, в феврале этого года при обстреле Шебекино украинскими войсками пострадало три жителя, которые находились в состоянии легкой и средней степени тяжести. Месяцем ранее, в январе этого года, при обстреле этого города пострадало два человека.