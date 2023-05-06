Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что нежелание международного сообщества признавать нацизм на Украине будет губительным для западных стран.

«Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечет губительные последствия», - приводит РИА Новости заявление главы СК РФ.

Бастрыкин заявил, что политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским идеям в условиях глобализации не пройдут мимо благополучных и развитых стран Запада и Северной Америки. Он также отметил, что Следственный комитет РФ продолжает документировать все установленные данные преступлений Украины, а также расследовать их.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше европейских стран.