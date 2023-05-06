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НовостиПолитика6 мая 2023 9:01

Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

Председатель СК РФ предупредил об опасности политики двойных стандартов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что нежелание международного сообщества признавать нацизм на Украине будет губительным для западных стран.

«Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечет губительные последствия», - приводит РИА Новости заявление главы СК РФ.

Бастрыкин заявил, что политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским идеям в условиях глобализации не пройдут мимо благополучных и развитых стран Запада и Северной Америки. Он также отметил, что Следственный комитет РФ продолжает документировать все установленные данные преступлений Украины, а также расследовать их.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше европейских стран.