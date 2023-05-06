МВД подтвердило ранение Захара Прилепина после покушения и гибель водителя писателя

МВД подтвердило ранение Захара Прилепина и гибель водителя писателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел РФ подтвердило факт взрыва автомобиля с Захаром Прилепиным в Нижегородской области, заявив о ранении писателя, а также о гибели его водителя. Заявление ведомство было опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.

«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет», - сказано в релизе, где также сообщается, что правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, покушение было совершено в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде на трассе в Борском районе. Проект wargonzo также сообщил, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была и его дочь, но она не пострадала.

Как писал сайт KP.RU, в Нижегородской области введен план «Перехват» и правоохранители будут останавливать все подозрительные машины. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и на место выехали следователи, а также криминалисты центрального аппарата.