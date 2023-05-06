CКР завел уголовное дело против украинской актрисы Курилец за призывы убивать российских солдат Фото: стоп-кадр видео

На украинскую актрису, призывавшую убивать российских солдат, завели дело

CКР завел уголовное дело против актрисы из Украины Адрианны Курилец, которая призывала убивать российских солдат. В видеорекламе она перерезала серпом горло мужчине в военной форме, передает РИА «Новости».

О том, что возбуждено уголовное дело, агентству рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Адрианну Курилец подозревают в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку.

Актриса снялась в социальном рекламном ролике, в котором перерезала серпом горло мужчине в военной форме и призвала убивать российских солдат. Видео создали в апреле 2022 года. Подобные ролики снимают боевики террористической группировки ИГИЛ*.

Александр Бастрыкин отметил, что на Украине ведется активная работа по изменению сознания граждан и формированию враждебного отношения к русскоязычному населению. Этим дополняется героизация нацизма.

Ранее сообщалось, что за разжигание ненависти прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд на Александра Невзорова**.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

** Физлицо, признанное в РФ иноагентом