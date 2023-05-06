В МИД России прокомментировали решение ВОЗ об окончании пандемии COVID-19 Фото: REUTERS

Россия готова оказывать любую необходимую помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения, чтобы предотвратить пандемии в будущем. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России после отмены ВОЗ статуса глобальной пандемии COVID-19.

В ведомстве добавили, что после того, как мир преодолел острую фазу кризиса, нельзя забывать об актуальности «глобального постковидного восстановления», а в частности ее социально экономического измерения.

Отмечается, что в последнее время довольно часто начали вскрываться факты коррупции в мировом масштабе. Стали известны факты махинаций от американских фармацевтических компаний, а также тех, кто перенасыщал национальные рынки их вакцинами и другими препаратами.

— Тем не менее, несмотря на все вскрывшиеся сложности и проблемы, миру удалось справиться с этим тяжелейшим ударом и сохранить миллионы жизней, что стало возможным только благодаря взаимной поддержке и сотрудничеству, — отметили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее KP.RU писал, что Всемирная организация здравоохранения заявила об окончании пандемии коронавируса. За время пандемии с 2020 года не менее 20 миллионов человек скончались от заболевания.