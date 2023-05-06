Постпред Зеленского Ташева: Запад призывает Украину отказаться от планов вернуть Крым

Украину призвали отказаться от планов захватить Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред президента Украины Тамила Ташева признала, что некоторые Западные союзники Киева настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский отказался от планов “вернуть” Крым.

“Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его”, – посетовала политик в интервью польскому изданию PAP.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что захват Киевом Крыма якобы является “безальтернативным вариантом” для всего мира. По его мнению, это необходимо “для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН”, и полуостров вернется в состав Украины.

Издание Washington Post считает, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров.

Подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис также считает, что вернуть полуостров для Украины не представляется возможным, а попытки силового захвата Крыма приведут только к истощению украинской армии.