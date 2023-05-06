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НовостиПолитика6 мая 2023 12:34

Российская ПВО за сутки сбила 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации

Также было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS
Роман ПОЛОСИКОВ
Российская ПВО за сутки сбила 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации

Российская ПВО за сутки сбила 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации

Фото: wikimedia.org

За сутки российская противовоздушная система уничтожила 32 украинских беспилотника в зоне специальной военной операции. Их ликвидировали в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны Российской Федерации.

— За сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской народной республики, Горловка, Волноваха Донецкой народной республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области, — сообщается в сводке Минобороны.

Помимо этого в ведомстве заявили, что удалось перехватить три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокционную ракету HARM.

На Купянском направлении удалось поразить подразделения ВСУ в районах населенного пункта Кисловки и Берестовое Харьковской области. За прошедшие сутки на этом направлении было уничтожено до 50 защитников киевского режима и множество военной техники противника.

Ранее стало известно, что на Донецком направлении было уничтожено до 300 военных и наемников, а также российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск.