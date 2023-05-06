Пушилин прокомментировал теракт против Прилепина

Пушилин прокомментировал покушение на Захара Прилепина Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим подло выбирает своей целью защитников “Русского мира”. По его мнению, власти Украины атакуют общественных деятелей из-за невозможности победить на поле боя.

“Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения”, – заявил политик в своем телеграм-канале, комментируя покушение на российского писателя Захара Прилепина.

Пушилин не сомневается, что данное покушение устроено властями Украины, демонстрирующими подобными действиями свою "террористическую сущность".

Напомним, утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Ему удалось выжить, сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Следственный комитет России квалифицировал данное покушение как теракт и возбудил уголовное дело.