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НовостиВ мире6 мая 2023 13:20

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за встречу с “новым покровителем Украины”

Президент Украины встретился с руководством компании BlackRock
Сергей ЧИКОВ
Зеленского раскритиковали за встречу с руководителями BlackRock

Зеленского раскритиковали за встречу с руководителями BlackRock

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за встречу с руководителями американской инвестиционной компании BlackRock.

“Встретился со своим новым покровителем”, – написал один из комментаторов.

“Зеленский получает новое задание от своего босса”, – поддержал еще один

“Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию”, – предположил другой комментатор.

Напомним, в конце 2022 года международная инвестиционная компания BlackRock заявила, что займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Однако, как отметил обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative, услуги компании оплатят американские налогоплательщики.

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что Зеленский вместе с Black Rock и Урсулой фон дер Ляйен запланировали ограбление века.