Зеленского раскритиковали за встречу с руководителями BlackRock Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за встречу с руководителями американской инвестиционной компании BlackRock.

“Встретился со своим новым покровителем”, – написал один из комментаторов.

“Зеленский получает новое задание от своего босса”, – поддержал еще один

“Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию”, – предположил другой комментатор.

Напомним, в конце 2022 года международная инвестиционная компания BlackRock заявила, что займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Однако, как отметил обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative, услуги компании оплатят американские налогоплательщики.

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что Зеленский вместе с Black Rock и Урсулой фон дер Ляйен запланировали ограбление века.