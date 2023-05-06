Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда говорит, что украинские войска не атакуют новые российские регионы. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

— Я считаю, что Зеленский совершенно неискренен в своих словах. Украина не раз нападала на (новые) российские регионы на протяжении последних месяцев, — заявил Макговерн.

Он также добавил, что речь идет не только о Донецке и Луганске, но и о других территориях. При этом от действий украинской армии страдают мирные жители.

Макговерн отметил, что за атакой беспилотников на Кремль с высокой долей вероятности стоит именно киевский режим, а в организации им помогли западные союзники.

Ранее стало известно, что ночью третьего мая была попытка атаковать Кремль дронами. Спецслужбам удалось ликвидировать два беспилотника, а на момент атаки президента Владимира Путина не было в кремлевской резиденции. Он не пострадал и расписание его дел не изменилось.