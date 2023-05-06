Минобороны: российские силы уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные продолжают освобождение Артемовска Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи”, – добавили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении продолжаются в Артемовске. Российские штурмовые отряды продолжают продвижение в западной части города при поддержке подразделений ВДВ с флангов.

Артемовск с марта 2023 года находится в оперативном окружении ВС РФ. Российские войска держат под огневым контролем почти все пути снабжения группировок ВСУ в городе, из-за чего украинская армия ежедневно теряет по несколько сотен бойцов для удержания города.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска, сколько территорий осталось под контролем ВСУ и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.