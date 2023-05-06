Рогов допустил расширение списка населенных пунктов для частичной эвакуации в Запорожье

По мнению Рогова, контрнаступление ВСУ неизбежно Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что список населенных пунктов в Запорожской области, в которых планируется частичная эвакуация населения, может быть расширен.

“Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населённых пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населённые пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен”, – сообщил Рогов.

Рогов подчеркнул, что частичная эвакуация населения – необходимая мера предосторожности и к ней нужно относиться максимально серьезно.

Напомним, ранее Рогов сообщал, что Киев скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой, по его мнению, станет проведение разведок боем с последующим переходом основных сил для прорыва и полномасштабного наступления.

Ранее он сообщал, что контрнаступление ВСУ затягивается из-за непогоды в области.

“Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла”, – сообщил он 6 мая, добавив, что наступление ВСУ неизбежно и скоро начнется.