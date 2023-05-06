Аксенов: системы ПВО сбили украинскую баллистическую ракету над Крымом

В Крыму система ПВО перехватила украинскую ракету "Гром-2" Фото: Минобороны РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перехвате украинской ракеты средствами российских систем ПВО над Крымом.

“Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации”, – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее днем советник главы Крыма Олег Крючков также сообщил о срабатывании системы ПВО на севере Крымского полуострова.

Киев периодически пытается наносить удары по полуострову, а президент Украины Зеленский считает, что захват Киевом Крыма якобы является «безальтернативным вариантом» для всего мира.

Подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия при попытке наступать на Крым может настолько истощиться, что вообще исчезнет как институт.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц также считает, что не стоит бояться заявлений украинских властей о желании захватить Крым, несмотря на то, что они действительно верят в подобную возможность.