Российские войска начали использовать динамический «скворечник» для танков Фото: стоп-кадр из видео

Танкисты ВС РФ начали использовать в зоне спецоперации динамические «скворечники», которые станут дополнительной защитой для танков. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Такая конструкция создает защитный козырек, который будет закрывать башню танка от атак сверху.

Сама конструкция представляет собой противокумулятивную решетку, которую экипаж танков монтирует самостоятельно, а применяются они еще с самого начала специальной военной операции. «Скворечник» позволить защитить танк от дронов-камикадзе, а также малых гранат, которые сбрасывают с беспилотников.

Эффективность такой защиты от ПТУР и гранатометов можно будет оценить только на практике, но не исключается, что подобный козырек с динамической защитой может защитить военную технику и от таких ударов.

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