Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 мая 2023 15:20

FA: желание конгресса США взять под контроль военную помощь Украине играет на руку России

Американские налогоплательщики ничего не выиграют от этой инициативы
Сергей ЧИКОВ
Республиканцы помогут России, если возьмут под контроль поставки вооружения Киеву

Республиканцы помогут России, если возьмут под контроль поставки вооружения Киеву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Foreign Affairs заявило, что желание республиканской партии конгресса США взять под контроль поддержку Украине является безвозмездной помощью России, а не заботой об американских налогоплательщиках.

“Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели”, – пишут авторы статьи.

По их мнению, на Западе все больше проявляется усталость от украинского кризиса. Граждане США и Евросоюза уже не могут игнорировать рост цен и снижение качества жизни.

В МИД Украины признают, что далеко не все на Западе хотят продолжать финансирование украинской армии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что противники военной поддержки Киева “повсюду”, и они могут заставить Зеленского пойти на компромиссы с Россией в случае провала предстоящего контрнаступления.

Также, благодаря недавней утечке секретных документов Пентагона, стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.