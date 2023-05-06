Республиканцы помогут России, если возьмут под контроль поставки вооружения Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Foreign Affairs заявило, что желание республиканской партии конгресса США взять под контроль поддержку Украине является безвозмездной помощью России, а не заботой об американских налогоплательщиках.

“Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели”, – пишут авторы статьи.

По их мнению, на Западе все больше проявляется усталость от украинского кризиса. Граждане США и Евросоюза уже не могут игнорировать рост цен и снижение качества жизни.

В МИД Украины признают, что далеко не все на Западе хотят продолжать финансирование украинской армии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что противники военной поддержки Киева “повсюду”, и они могут заставить Зеленского пойти на компромиссы с Россией в случае провала предстоящего контрнаступления.

Также, благодаря недавней утечке секретных документов Пентагона, стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.